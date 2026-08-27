Украинские яйца спровоцировали сальмонеллез в Британии: импорт побил исторический рекорд
Украинские яйца вызвали вспышку сальмонеллеза в Британии
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Малышенко]
Британские власти считают, что причиной недавней вспышки сальмонеллеза стали яйца, поставленные из Украины, при этом в 2025 году импорт этого продукта из Украины достиг рекордных 11 млн. килограммов, что на 65% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает The Telegraph.
Согласно рабочей гипотезе органов здравоохранения Великобритании, зараженные продукты поступили именно с Украины. Предыдущая аналогичная вспышка в стране также была связана с украинским замороженным куриным филе.
В прошлом году Британия закупила рекордный объем украинских яиц — более 11 тыс. тонн, что почти вдвое превышает показатели предыдущего периода.
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