Украинские яйца спровоцировали сальмонеллез в Британии: импорт побил исторический рекорд

Британские власти считают, что причиной недавней вспышки сальмонеллеза стали яйца, поставленные из Украины, при этом в 2025 году импорт этого продукта из Украины достиг рекордных 11 млн. килограммов, что на 65% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает The Telegraph.