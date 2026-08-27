Врач назвала главную ошибку при болях в суставах после 40 лет

Врач-гинеколог Татьяна Илюхина предупредила, что при болях в суставах после 40 лет нельзя переходить на полный покой, иначе мышцы ослабнут, а боль только усилится — она дала шесть простых советов, как сохранить подвижность без вреда. Об этом сообщает Lenta.ru.

Врач призвала не переходить на полный покой, поскольку это ослабляет мышцы и только усиливает боль. Вместо этого она посоветовала сохранять посильную активность: ходьбу, плавание, езду на велосипеде, а также спокойные упражнения на силу и гибкость. Также важно временно уменьшить те нагрузки, которые приводят к выраженному или длительному ухудшению состояния.

При наличии лишнего веса Илюхина рекомендовала постепенно снижать его, чтобы уменьшить давление на коленные и тазобедренные суставы. Обезболивающие препараты, по ее словам, следует подбирать только вместе с врачом.



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