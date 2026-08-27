Российский робот Володя бросит вызов Эльбрусу

Российский робот по имени Володя в начале сентября отправится в высокогорную экспедицию на Эльбрус, чтобы зафиксироваться на высоте 5642 метра — на склоне его ждут минусовая температура, снег, обледенение и ветер, но разработчики уже провели зимние испытания при минус 15 градусах и подготовили запасные батареи с термоизоляцией. Об этом сообщает NEWS.ru.

Как рассказал владелец разработки Петр Тюрин, команда планирует начать маршрут 3–4 сентября, а основное штурмовое окно намечено на 8–13 сентября — точная дата будет зависеть от погоды и решений сопровождающих. Задача — не просто подняться, а зафиксировать робота на самой высокой точке Европы. Изобретатель признает, что главная сложность — не городские условия, а суровая горная среда: снежный покров, наледь, порывистый ветер и температура от минус 10 до минус 20 градусов могут серьезно повлиять на подвижность механизмов.

Зимой Володю уже испытывали при минус 15, и он справлялся, хотя двигался медленнее. Самой уязвимой частью в таких условиях становится питание — аккумуляторы быстро теряют заряд на холоде. Инженеры подготовили сменные батареи с термоизоляцией, портативные зарядные станции и дублирующий пульт управления.



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