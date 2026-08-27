Врач развенчала миф о вреде мочеиспускания в душе

Врач-невролог Екатерина Демьяновская успокоила тех, кто привык справлять нужду во время душа — по ее словам, эта практика сама по себе не вызывает недержания или заболеваний мочевого пузыря, однако может закрепить поведенческий рефлекс, при котором звук воды будет провоцировать позывы. Об этом сообщает РИАМО.

Специалист пояснила, что убедительных научных данных о прямой связи между мочеиспусканием в душе и недержанием нет. У здорового человека этот процесс — сложный рефлекторный акт, контролируемый нервной системой, а не только пузырем и мышцами таза. Поэтому сам по себе такой ритуал органам не угрожает. Однако есть риск формирования условного рефлекса: если человек постоянно мочится под струей воды, впоследствии один только звук льющейся воды может вызывать позывы. Это не болезнь, но может доставлять дискомфорт.

Доктор также предостерегла от двух крайностей: не стоит ходить в туалет «на всякий случай» — это ведет к учащению позывов, но и терпеть до боли тоже вредно.



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