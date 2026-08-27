Найдено простое средство от хронического запора

Ученые выяснили, что ежедневное употребление минеральной воды с высоким содержанием магния и сульфатов может облегчить хронический запор, увеличив частоту стула в среднем на 1,3 раза в неделю по сравнению с обычной водой, однако эффект оказался умеренным и сохранялся в основном в первые недели приема. Об этом сообщает Frontiers in Nutrition.

В двойном слепом рандомизированном исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Nutrition, приняли участие взрослые с хроническим запором. В течение трех недель они выпивали по литру воды в день — либо с высокой минерализацией (богатой магнием и сульфатами), либо слабоминерализованной. При этом общий суточный объем жидкости составлял не менее 1,5 литра. Через две недели у первой группы частота дефекаций выросла в среднем на 1,31 раза в неделю против 0,34 раза в контрольной группе. Особенно заметным улучшение было у пациентов с умеренным и тяжелым запором, а также время до наступления эффекта сократилось с 16 до 9 дней.

Однако к концу третьей недели статистически значимой разницы между группами уже не было. Авторы подчеркивают, что такая вода может служить безопасным вспомогательным средством, но ее действие ограничено и наиболее выражено в первые недели.



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