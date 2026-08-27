Россиянам назвали три курорта, где осенью можно отдохнуть с выгодой до 20%

Турэксперт Наталия Ансталь рекомендовала российским туристам присмотреться в сентябре к трем направлениям — Турции, ОАЭ и Египту — где цены снижаются из-за спада сезона, а также напомнила о Вьетнаме, где межсезонье делает отдых заметно дешевле. Об этом сообщает Life.ru

Эксперт пояснила, что в Турции к сентябрю стоимость путевок падает примерно на 20%, так как наступает бархатный сезон и спрос уменьшается. В Египте и ОАЭ спадает сильная летняя жара, а туристические компании Эмиратов активнее предлагают скидки, чтобы привлечь гостей. По словам Ансталь, в Египте серьезного ценового обвала не будет, поскольку путевки туда и так всегда были относительно бюджетными.

Говоря об азиатских направлениях, эксперт обратила внимание на Вьетнам, где начинается межсезонье с краткосрочными дождями. Спрос в этот период падает, а цены снижаются, но погода остается вполне комфортной. Она посоветовала не бояться небольших осадков — тропические дожди обычно длятся недолго и не мешают наслаждаться пляжным отдыхом.

Ранее названы популярные направления для спонтанных поездок по России в конце лета.