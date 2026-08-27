Выписку из домовой книги в Красногорске можно получить онлайн за два дня

Жители Красногорска получили возможность оформлять выписки из домовой книги, справки и другие документы онлайн через портал «Мосрег». Услуга предоставляется бесплатно, срок исполнения — два рабочих дня. Результат приходит в личный кабинет в виде юридически значимого электронного документа.

Получение выписок из домовой книги и других справок перестало быть проблемой для жителей Красногорска. Раньше за документами приходилось идти в управляющую компанию или паспортный стол, подстраиваться под график работы и стоять в очередях. Сегодня эту процедуру можно пройти, не выходя из дома.

Главный специалист-консультант портала «Госуслуги» Ксения Флайшер пояснила, что услуга предоставляется бесплатно в электронном виде через портал государственных и муниципальных услуг Подмосковья — «Мосрег». Процесс занимает несколько минут. Достаточно авторизоваться на портале с подтвержденной учетной записью от «Госуслуг», заполнить короткую форму и отправить запрос.

Срок оказания услуги — два рабочих дня. Результат приходит в личный кабинет в виде юридически значимого электронного документа. Флайшер уточнила, что жители многоквартирных домов смогут получить выписку онлайн только при условии, что управляющая организация передала данные в МФЦ и делегировала функции по ведению регистрационного учета.