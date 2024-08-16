Подростки из поселка Лазарево подготовили мотоцикл для военных СВО

Супруга участника спецоперации из Тульской области Людмила рассказала, как местные жители оказали помощь военнослужащим РФ в приобретении мотоцикла для нужд СВО, сообщили Тульские известия.

Военные периодически сообщают жителям региона, в чем нуждаются на данный момент. Одним из последним запросов стало приобретение мотоцикла. Светлана рассказала, что все горожане оказали помощь.

Сначала был открыт счет, куда жители поселка Лазарево могли отправлять пожертвования. Когда удалось собрать необходимую сумму, Светлана обратилась за помощью к знакомым ребятам. Она попросила их выбрать подходящую мототехнику.

«Парни сразу откликнулись. В скором времени отправим питбайк на передовую», – рассказала супруга участника СВО Людмила.

Социальную поддержку участникам спецоперации оказываются на всех уровнях. Так, жители, которые решают заключить контракт с Минобороны, получают единоразовую помощь в размере миллиона руб.

Ранее сообщалось, что жители Подмосковья получают льготы, если заключают контракт с Минобороны РФ.