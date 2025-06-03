Подростки Кузбасса оставили многочисленные дыры на фасаде жилого дома

В соцсетях распространилось видео, как подростки бьют ногами по фасаду жилого многоэтажного дома в Прокопьевске, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Редакция разбиралась в ситуации.

По информации издания, в соцсетях сначала появилось видео, на котором зафиксирован акт вандализма. Подростки подошли к дому и, подрыгивая, начали бить ногами по фасаду здания. Позже жильцы дома выложили в Сеть последствия подобных ударов: опавшая штукатурка, облущенная краска, многочисленные дыры. Повреждения получила как внешняя сторона дома, так и внутренняя. Лицевая сторона здания осталась без крупного куска угловой части. Судя по видео, к дому приходили трое подростков.

В полиции корреспонденту рассказали, что проинформированы об инциденте. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в ситуации, устанавливают лица несовершеннолетних, оценивают нанесенный ущерб. Позже СМИ сообщат о результатах предварительной проверки. В УК отметили, что могут провести ремонт только после того, как жильцы напишут заявление. По данным компании, в настоящее время жители с жалобой не обращались.

«Им (жильцам. — Прим. ред.) необходимо прийти в УК, чтобы определиться с видами работ и источником финансирования», — прокомментировали корреспонденту «Сибдепо» в пресс-службе Прокопьевска.

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