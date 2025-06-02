В квартиру попал дрон: как возместить ущерб после атаки БПЛА — условия и цены на страховку в 2025 году

Россияне могут получить компенсацию при повреждении дома обломками беспилотника, сумма достигает 35 млн рублей, узнал корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня», обратившись в страховые компании. Эксперт юридической компании Право-Сити Степан Углов рассказал, как можно застраховать жилье и что нужно знать для этого.

Что покрывает страховка

Как отметил юрист, если у человека оформлена страховка на квартиру, то в большинстве случаев страховые компании уже включают в стандартный полис риск падения летательных аппаратов, в том числе БПЛА.

«Это значит, что если дрон повредил вашу квартиру, например, разбил окно, проломил крышу или вызвал пожар, это может считаться страховым случаем, тогда вам положена компенсация», — пояснил специалист.

Страховка покрывает прямое падение дрона, его частей или груза на квартиру, а также повреждение от взрывной волны, если она возникла при падении, добавил эксперт.

«Но есть нюанс: не каждый полис включает такие риски автоматически. Поэтому при покупке страховки важно внимательно читать условия договора. Если в списке страховых рисков прямо указано падение беспилотных летательных аппаратов, значит, страховая обязана выплатить компенсацию. Если же такого пункта нет, страховая может отказать в выплате — и тогда придется добиваться компенсации через суд», — предупредил Углов.

Стоимость страховки и размер компенсации

Для уточнения данных корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» связался с представителями нескольких страховых компаний.

Фото: [ istockphoto.com ]

В страховой группе «СОГАЗ» гражданам предлагают услуги по страхованию следующих пунктов:

конструктивные элементы [стены жилья, перегородки, перекрытия, балкон, входные двери и другое];

внутренняя отделка [различные виды напольных, настенных, потолочных покрытий, встроенные шкафы, встроенная мебель кухни, антресоли, оборудование гардеробных и декоративные перегородки];

домашнее имущество [одежда, обувь, мебель, теле- и радиоаппаратура, электрические приборы, вязальные, швейные, пишущие машины, журналы и книги, ювелирные изделия и многое другое];

гражданская ответственность [в случае затопления или повреждения соседней квартиры].

При добавлении каждого из пунктов максимальная стоимость страховки составит 25 тыс. рублей в год.

Размер страхования:

Конструктивные элементы — до 25 млн рублей;

Внутренняя отделка — до 4 млн рублей;

Домашнее имущество — до 2 млн рублей;

Гражданская ответственность [причинение вреда соседней квартире] — до 4 млн рублей;

Мастер по дому — до 10 тыс. рублей.

Есть вариант подешевле — за 15 тыс. рублей в год. Страхование отличается лишь меньшей суммой:

Конструктивные элементы — до 15 млн рублей;

Внутренняя отделка — до 2 млн рублей;

Домашнее имущество — до 1,5 млн рублей;

Гражданская ответственность — до 1,5 млн рублей;

Мастер по дому — до 10 тыс. рублей.

В случае атаки БПЛА на квартиру человеку нужно подать в страховую компанию документы и ожидать в течение 20 рабочих дней.

Фото: [ istockphoto.com ]

В страховой компании «Ингосстрах» ценовая категория и условия несколько отличались, выяснил корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня». Так, у граждан есть возможность застраховать жилье, вызвав специалиста, который оценит его стоимость. Для удобства есть вариант по согласованию по представленным фотографиям, однако такой способ оформляется дольше.

Также существует вариант моментального согласования. В каждый из них можно включить риск военных действий. Во второй вариант входит страхование по следующим пунктам:

Отделка инженерного оборудования [ремонт, напольное покрытие, потолок, обои, коммуникации, электрика, канализационные трубы, встроенная мебель и техника] — от 500 тыс. до 5 млн рублей;

Стены и перекрытия [стены, потолок, лоджия, балкон и перекрытие] — от 1 млн до 15 млн рублей;

Движимое имущество [не встроенная мебель и техника, одежда] — от 50 тыс. до 3 млн рублей;

Гражданская ответственность — от 100 тыс. до 5 млн рублей.

Если брать максимальный пакет услуг по каждому из пунктов, то примерная стоимость составит 70 тыс. рублей в год с учетом военных рисков. Минимальный пакет услуг, в свою очередь, обойдется в 4,4 тыс. рублей с учетом военных рисков.

При страховом случае потерпевшему необходимо сообщить об этом в компетентные органы в течение 24 часов после того, как об инциденте стало известно. После от человека требуется в течение пяти дней направить информацию о случившемся страховой компании. После предоставления документов о необходимости выплат страховщики в течение 15 дней выплатят страховое возмещение или же предоставят обоснованный полный или частичный отказ в выплате.

Ранее стало известно, что Киев планирует продолжить атаки внутри России в попытке изменить ход СВО.