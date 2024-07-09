Подростки утопили новорожденных лягушек в унитазе ТРЦ Кемерова

В Кемерове подростки принесли в торговый центр новорожденных лягушек и утопили их в унитазе, сообщает sibdepo.ru .

В социальной сети в понедельник, 8 июля, появилось видео, как в унитазе плавают новорожденные лягушата. Некоторые из них пытаются выбраться наружу, но скользят лапками по поверхности. Другие повисли неподвижно в воде. Автор видео сообщила, что находку обнаружила в общественном туалете, расположенном в одном из популярных кемеровских торговых центров.

Редакция Сибдепо обратилась в администрацию ТРЦ с просьбой прокомментировать инцидент. Сотрудники проанализировали записи видеокамер и смогли восстановить картину происшедшего. Примерно в шесть часов вечера подростки принесли маленьких лягушек. На видео слышно, как они обсуждали детали своего плана.

«Их слова слышны на записи камер видеонаблюдения. Даже озвучивали свой план, как готовились к этому», — рассказал администратор ТРЦ редакции Сибдепо.

Администратор отметил, что в обязанности сотрудников ТРЦ не входит спасение лягушек. Никто из персонала не пробовал их вызволить из воды. Сотрудники не интересовались их дальнейшей судьбой, возможно, зверей смыли сами дети. Собеседник также предположил, что подростки могли выловить лягушек из Красного озера. Водоем находится недалеко от ТРЦ.

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