Эко-активисты Ижевска самостоятельно установили баннеры о миграции серых жаб

Эко-активисты Ижевска, не дождавшись действий от представителей минприроды, самостоятельно установили баннеры о миграции серых жаб, сообщает udm-info.ru .

Следования жаб преимущественно проходят через автомобильные дороги. Ижевские эко-активисты переживают, что животные могут погибнуть, если в городе не будут установлены предупреждающие баннеры. Жабы приносят пользу природе. Они очищают водоемы и истребляют насекомых-вредителей, например, клещей. Активисты обращались к представителям минприроды, чтобы узнать о планах ведомства по установке баннеров.

«Я четыре дня назад звонил по этому вопросу в минприроды, но там друг на друга все сослались. Заявку зарегистрировали, но так и не связались со мной», — рассказал Udm-info ижевский эко-активист.

Волонтеры самостоятельно обеспечили жабам безопасный проход. Они установили знаки на двух самых опасных участках. Активисты призывают водителей соблюдать правила дорожного движения, выбирать безопасную скорость и не наносить вред окружающей среде.

Вдоль дорог Удмуртии расположено много баннеров, которые предупреждают о возможном появлении на трассе лосей и кабанов.

Ранее мы сообщали, что у жаб и лягушек в Подмосковье начался брачный период. Горожан призвали не беспокоить животных.