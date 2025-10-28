Подростки во время съемок ролика выпали из окна многоэтажки Подольска

Подольские медики рассказали о состоянии детей, которые выпали из окна многоэтажки в Подольске, сообщил REGIONS.

По информации издания, изначально девушек с повреждениями внутренних органов, многочисленными переломами и сотрясением головного мозга госпитализировали в Подольскую детскую больницу, расположенную в деревне Бородино. Им оказали квалифицированную и своевременную помощь. Предположительно, подростки снимали контент для соцсетей.

«Одна из пациенток получила повреждение позвоночника с вовлечением спинного мозга. В связи с тяжестью травмы для дальнейшего лечения ее доставили в отделение нейрохирургии Детского клинического центра имени Рошаля», — отметил заведующий отделением травматологии и ортопедии ПДБ Владимир Ланцов.

По данным издания, вторая пострадавшая находится в Подольской детской больнице. Медики диагностировали перелом бедренной кости. Девушка получает необходимый курс лечения.

«Сейчас она готовится к операции. Мы проведем закрытую репозицию, то есть сопоставление отломков, и остеосинтез бедренной кости. Я рассчитываю, что к концу недели мы отпустим пациентку домой», — добавил завотделением.

Медики призвали несовершеннолетних жителей Подмосковья не рисковать здоровьем из-за съемок видео для соцсетей. Важно осознавать возможные риски и понимать, насколько подобное увлечение может быть опасным. В некоторых случаях на восстановление после полученных травм требуется длительный период времени.

Ранее сообщалось, что омбудсмен Подмосковья предложила удалить из интернета все видео про зацепинг.