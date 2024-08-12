Подросток кинул гранату в людей в Кемерове, пострадали три человека

В Кемерове задержали 17-летнего подростка, который в воскресенье, 11 августа, бросил страйкбольную гранату в людей, которые отдыхали в парке имени Веры Волошиной, сообщил sibdepo.ru .

В полиции Кузбасса рассказали, что сотрудники сначала приехали на место происшествия. Опрос свидетелей помог установить личность подростка, нарушающего общественный порядок. Он оказался местным жителем поселка городского типа Яшкино. Молодого человека задержали.

В связи с несовершеннолетием задержанного материалы по подследственности будут переданы в следственные органы СУ СК России по Кузбассу, сотрудники которого примут решение. В региональном СК распорядились, чтобы против несовершеннолетнего возбудили уголовное дело. В деле есть трое пострадавших. Действия подростка оценены как хулиганские.

«В настоящее время по уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы», — уточнили в СК Кузбасса.

От взрыва гранаты пострадали 20-летняя девушка и двое несовершеннолетних 2011 и 2012 года рождения. Никто из пострадавших лично не знаком с задержанным. В госпитализации необходимости не было. Люди получили поверхностные травмы, преимущественно выраженные в виде ссадин. По факту происшедшего была организована досудебная проверка.

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