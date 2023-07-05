Подросток кричал на остановке и поплатился жизнью: в Карелии суд вынес приговор по делу

В августе 2022 году в Карелии в городе Петрозаводск произошло убийство подростка. Суд огласил свое решение по данному делу, сообщает karelinform.ru .

Мужчина отдыхал в своем дачном доме, но рядом на остановке шумели подростки. Это не понравилось жителю города Петрозаводск. Он выскочил к ребятам и в ходе конфликта нанес одному из них ножевое ранение. Подросток скончался от полученных травм. В момент инцидента мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Картину происшедшего восстанавливали сотрудники правоохранительных органов. Позже все документы были переданы в суд. Мужчину приговорили к восьми годам строго режима. Он будет отбывать наказание в колонии. Информацию подтверждают в пресс-службе СК РФ по РК.