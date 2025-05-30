Подросток в Кузбассе погиб от удушения попрыгунчиком

В СК Кузбасса проинформировали о гибели 12-летней школьницы, которая задохнулась из-за инородного тела в дыхательных путях, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

В ведомстве рассказали, что школьница находилась в квартире с бабушкой. Женщина услышала странный шум. Она зашла в ванную комнату и увидела задыхающуюся внучку. Девочка держалась за шею. Во рту школьницы находился попрыгунчик — маленький мячик. Бабушка пыталась извлечь инородный предмет, но тщетно. Смерть наступила до прибытия бригады скорой помощи. Инцидент произошел в среду, 28 мая. На место происшествия прибыли сотрудники правоохранительных органов. По информации ведомства, экспертизы подтвердили предположение, что ребенок задохнулся.

«Согласно предварительным данным судебно-медицинского эксперта, причиной смерти малолетней явилась асфиксия при закрытии дыхательных путей инородным телом», — сообщил телеграм-канал СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу.

По данным ведомства, сотрудники правоохранительных органов продолжают разбираться в ситуации. Цель — установить причины и обстоятельства происшедшего. По информации СМИ, девочка приехала к бабушке погостить на время каникул. В момент трагедии в квартире находились другие родственники.

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