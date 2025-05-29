В Казахстане учителя скрыли от матери причину гибели ее сына

По информации издания, конфликт между ребятами произошел в сельской школе. Во время урока шестиклассник вырвал у своего одноклассника телефон. Мальчик побежал с гаджетом по коридору. Собственник телефона догнал его и начал душить. Ребенок умер, предположительно, от удушья. По словам матери погибшего 12-летнего мальчика, педагога, чей урок шел в момент трагедии, сначала отстранили от работы. Теперь учителя снова допустили к занятиям.

По словам матери, ей позвонили из школы и сказали, что сыну стало плохо. Она прибежала в учреждение — ребенок лежал на парте без сознания. С мальчика сняли обувь, он был мокрым. Учителя сказали, что ребенок упал во время перемены. После похорон распространились слухи, что мальчика на самом деле задушил одноклассник. Следствие длилось три месяца. По решению правоохранителей, четверых учителей уволили. По словам матери, теперь они снова вернулись на работу.

«Мы передали распоряжение в районный отдел образования — пусть они проверят его законность», — сказал и. о. директора школы Омирсерик Кенжеев журналистам Kursiv.

Ранее сообщалось, что мошенники массово разводят школьников, продавая фальшивые ответы на ЕГЭ.