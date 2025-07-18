Подросток въехал ночью в забор и продал авто односельчанину, который сжег машину

В Кузбассе подросток въехал на автомобиле ВАЗ 2107 на территорию частного двора, нарушив целостность забора. В эту же ночь его приятель выкупил автомобиль и поджег его, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на региональную автоинспекцию.

По информации ведомства, 16-летний житель кузбасской деревни самостоятельно приобрел автомобиль на заработанные деньги. Родители рассказали, что были проинформированы об этом. Подросток управлял машиной, не имея водительских прав. Кроме того, он садился за руль в состоянии алкогольного опьянения. Родители отметили, что были обеспокоены, но не находили способов контроля сына.

По данным ведомства, подросток врезался в забор. После инцидента к нему подошел 17-летний приятель. Компания собиралась вместе, чтобы кататься и выполнять разные трюки. Молодой человек предложил, что может купить авто за 10 тыс. руб. Подросток согласился. Новый собственник переехал на противоположную сторону дороги и поджег авто.

«Позже пояснил — „не хотел, чтобы машина досталась сотрудникам полиции“», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что подросток отказался проходить медицинское освидетельствование. Было очевидно, что он пил в ту ночь. Против юноши и его родителей составлено ряд административных протоколов.

Ранее водителям назвали условие, при котором допускается покинуть место ДТП.