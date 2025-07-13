Водителям назвали условие, при котором допускается покинуть место ДТП

Верховный суд разрешил водителям временно покидать место ДТП для предотвращения заторов. По словам эксперта Народного фронта Петра Шкуматова, отъезд с места аварии больше не влечет автоматического лишения прав, если водитель выполнил все необходимые действия: зафиксировал происшествие на фото или видео, выставил знак аварийной остановки и обменялся данными с другими участниками ДТП, пишет РИА Новости .

Новое решение имеет ряд преимуществ. Оно защищает добросовестных водителей, способствует снижению количества заторов на дорогах и уменьшает риск возникновения вторичных столкновений. Кроме того, такое смягчение делает правоприменение более справедливым, так как ранее наказание за «побег» с места ДТП (до полутора лет без прав) явно не соответствовало ситуации мелких повреждений.

Однако у нововведения есть и существенные недостатки. Пределы допустимого перемещения остались не определены, что оставляет простор для субъективных решений инспекторов. Перенос машин может осложнить последующую экспертизу из-за исчезновения части дорожных следов. Также существует риск злоупотреблений недобросовестными водителями, которые под предлогом «освобождения дороги» могут фактически скрываться с места ДТП, а доказать их умысел будет сложнее.

Ранее сообщалось, что переезд в другой регион не изменяет страховую часть пенсии.