Подросток взял без спроса транспортное средство и сбил человека: В Ставрополье два случая

В Ставропольском крае 16-летний подросток взял без разрешения автомобиль, который несколько дней назад купил его отец. Он поехал кататься и сбил пешехода, сообщает newstracker.ru . В регионе также произошло еще одно ДТП. Без согласия родителей 14-летний подросток управлял мопедом и сбил двухлетнего ребенка.

Отмечается, что управлять автомобилем еще было невозможно. В машине не было ремней безопасности. Это не остановило несовершеннолетнего гражданина, который без ведома отца поехал кататься по городу. Подросток сбил жителя, который находился в нетрезвом состоянии, но не нарушал ПДД. Ребенок не справился с управлением. Потерпевшего доставили в больницу с переломом ноги. Сотрудники автоинспекции детально выясняют обстоятельства дела.

Ранее поступила информации об еще одном ДТП с участием несовершеннолетнего. В Ставропольском крае 14-летний водитель мопеда сбил двухлетнего ребенка. У малыша черепно-мозговая травма, сломанный зуб и перелом ноги. Подросток взял без спроса мопед. Выяснилось, что так он поступал уже не в первый раз. Пострадавшего ребенка госпитализировали. В момент ДТП он находился с матерью, которая стояла возле него.