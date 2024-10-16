Подстреленного ребенка в Нижегородской области отправили на амбулаторное лечение

Ребенок, в которого стрелял мужчина в Нижегородской области, отправлен на амбулаторное лечение, сообщил newsnn.ru.

В министерстве здравоохранения Нижегородской области корреспонденту NewsNN сообщили, что медики провели необходимые анализы и исследования. Поставленный диагноз изменен не был. 12-летнему мальчику обработали раны. Его перевели на амбулаторное лечение. Состояние нижегородца удовлетворительное.

Инцидент произошел 11 октября. Шестиклассник гулял с двумя приятелями. Они бросили в окно квартиры кирпич. В ответ мужчина открыл огонь из охотничьего ружья. Ребята рассказали, что сначала ничего не поняли. Хлопок раздался неожиданно. На лице одного из них появилась кровь. Мальчик вернулся домой, где обо всем рассказал родителям. Медики зафиксировали ранения лица и конечностей.

«Следователем СК России мужчина задержан. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Нижегородской области.

Стрелявший мужчина ранее был судим. В настоящее время заведено уголовное дело, ведется расследование.

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