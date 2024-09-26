С трагической гибели 11 детей в школе Ижевска прошло два года

Удмуртия скорбит по детям, погибшим 26 сентября 2022 года вследствие нападения на школу №88 в городе Ижевск, сообщил udm-info.ru.

Нападение на школу совершил выпускник учебного заведения Артем Казанцев. Он был сторонником одной из террористических организаций, деятельность которой запрещена российским законодательством. Мужчина открыл огонь сразу, как зашел в здание. Первыми погибли охранники.

Трагедия лишила жизней 18 человек, из которых 11 — школьники. Нападавший, который стрелял одновременно из двух пистолетов в хаотичном порядке, ранил 23 человека. Инвалидами стали 11 детей. Один из учащихся Роберт Бурханов теперь находится в детском хосписе под постоянным присмотром медиков. Пуля попала в висок и вышла навылет. В городе проходит сбор помощи семье мальчика. На тот момент Роберт учился в 9-м классе. На его глазах погибла учительница и пятеро одноклассников.

В первую годовщину в Ижевске прошла литургия по погибшим детям. На пришкольной территории открыт парк, где высечены имена жертв террориста. Привлечь к уголовной ответственности Артема Казанцева невозможно из-за наличия у него психического заболевания.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области ученик с ножом и молотком атаковал сверстников.