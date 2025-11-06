Подсветка и QR-код: в округе Подмосковья увековечили память героев войны

В подмосковном Красногорске стартовал проект по установке новых информационных табличек на улицах, названных в честь героев Великой Отечественной войны, сообщил REGIONS. На одной из улиц табличка уже установлена. Анонсированы также адреса, где вскоре появятся «умные» мемориальные таблички.

По информации издания, первые указатели уже установлены. Они размещены на улице Братьев Горожанкиных. На каждой табличке есть QR-код. При его наведении можно перейти на сайт администрации, где собрана интересная информация о биографии героев. Инициатива реализуется совместно с городской администрацией в честь 80-летия Победы.

Главный инженер управляющей компании «СВА» Степан Косогин назвал главную цель проекта — предоставить возможность жителям и гостям города в удобном формате знакомиться с подвигами земляков. В темное время суток указатели для привлечения внимания светятся, чтобы жителям было комфортно находиться на улицах. В табличках также имеется информация о соседних домах.

По данным издания, новые таблички также появятся на улицах Карбышева и Народного Ополчения. В регионе уделяют особое внимание памяти защитникам Отечества, которые в годы Великой Отечественной войны самоотверженно защищали Родину. Соотечественники различными способами помогали фронту: трудились на предприятиях, вызывались добровольцами. Народ проявил единство и объединился против противника.

Ранее сообщалось, что в Азове уволили директора школы после скандала с табличками в столовой.