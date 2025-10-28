В Азове уволили директора школы после скандала с табличками в столовой

Директор азовской школы лишился должности после громкого инцидента с разделением учащихся на категории. В школьной столовой появились таблички, выделяющие детей из малообеспеченных семей и семей участников специальной военной операции. Об этом сообщает MK.RU.

В азовской школе №11 разразился скандал, приведший к отставке директора. Администрация учебного заведения допустила разделение детей в столовой при помощи специальных табличек. Одни обозначали учащихся из малоимущих семей, другие — детей участников СВО.

Глава города Дмитрий Устименко назвал произошедшее примером человеческой глупости, не имеющей пределов. Он принес извинения за сотрудников школы и заверил, что ситуация взята под жесткий контроль. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь охарактеризовал инцидент как грубую дискриминацию, подчеркнув, что подобная маркировка унижает достоинство детей и провоцирует травлю.

Региональные власти начали проверку не только в школе №11, но и в другом учебном заведении города. Прокуратура Ростовской области также подключилась к расследованию скандального случая, который вызвал широкий общественный резонанс.

