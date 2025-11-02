«Подзадолбалась»: пассажирка на рейсе из Москвы в Сухум закурила

Пассажирка на рейсе из Москвы в Сухум закурила сигарету, сообщила «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Очевидцы сняли инцидент на видео: бортпроводницы объясняли женщине, что вести подобным образом в салоне самолета запрещено. Пассажирка закурила сигарету и направлялась в сторону туалета. К этому моменту самолет находился в воздухе около часа. Женщина не скрывалась. Напротив, она пускала кольца дыма.

По данным очевидцев, женщина не соглашалась прекратить курить. Она доказывала свою правоту. Докурив, заняла свое место. Пассажиры не разделяли позицию женщины.

«Пассажирка iFly после часа полета "подзадолбалась" и решила покурить», — указано в сообщении телеграм-канала.

По прибытию в пункт назначения информацию об инциденте передали сотрудникам правоохранительных органов. Женщине назначили штраф в размере 1,5 тыс. руб. Пассажиры рассказали, что вскоре встретили женщину в одном из отелей Сухума.

