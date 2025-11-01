«Чудо над Жуковским»: пилот-герой рассказал об авиакатастрофе, которая могла убить 233 пассажира

Шесть лет спустя после легендарной посадки самолета в кукурузном поле Герой России Дамир Юсупов встретился с жителями Надыма в рамках проекта «Россия — страна героев», где поделился деталями того, что в авиации называют «чудом над Жуковским». Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Встреча в Надыме превратилась в диалог поколений — Юсупов не только отвечал на вопросы благодарных земляков, но и в торжественной обстановке вручил первые паспорта юным ямальцам, символически передавая им эстафету ответственности и мужества.

Особой стала его беседа с участником программы «Герои Ямала» Вячеславом Винокуровым, где два героя разных профессий обсуждали, что значит в критический момент сделать правильный выбор. В том числе пилот вспомнил, что ощутил в момент ЧП на борту.

«Что я чувствовал? Я не верил, что это происходит. Когда самолет начал снижаться, это тряска, вибрация, самолет трясется. Не верилось и хотелось как можно скорее выйти из этой ситуации», — поделился воспоминанием пилот Дамир Юсупов.

История Юсупова — это не только воспоминание о профессиональном подвиге, но и урок о том, как хладнокровие и выдержка в экстремальной ситуации превращают обычных людей в легенд, чей опыт продолжает вдохновлять даже спустя годы.

Напомним, что в самолет из Москвы в Симферополь врезалась стая чаек, что вызвало критическую ситуацию и снижение высоты. Транспорт начал падать. Однако благодаря посадке в кукурузном поле самолет с 233 пассажирами потерпел жесткую посадку, но именно это позволило избежать жертв.

