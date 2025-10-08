«Поджимают продрогшие лапы»: утки столкнулись с внезапными морозами в Кузбассе

Резкое похолодание, наступившее в Кузбассе, создало серьезные трудности для пернатых обитателей одного из самых живописных парков Кемерово, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

По информации издания, городские утки, которые обычно остаются зимовать в городе, столкнулись с суровыми условиями гораздо раньше привычного срока. Птицы, пытаясь согреться, теснее жмутся друг к другу, поджимая лапы на уже выпавшем снегу, и вынуждены чаще нырять в воды реки Искитимки в поисках пропитания.

Согласно данным метеонаблюдений, значительного потепления в ближайшее время в регионе не прогнозируется. Погодная неопределенность напрямую влияет на самочувствие утиной популяции, вынужденной адаптироваться к ранним морозам. Специалисты отмечают, что подобные резкие климатические переходы являются серьезным испытанием для птиц, остающихся на зимовку в городской черте.

По данным издания, выпавшего снега в регионе хватает для лепки снеговиков. В фоторепортаже Ксении Табашневой показано, как снег накрыл деревья с ягодами рябины, памятники и здания. Первый снег уже убирают дворники.

«Снегопад превратил город в белую пушистую сказку и страну иллюзий — задумчиво смотрит на город заснеженный ангел, на статуе Ленина "наросли" пышные белые усы и маленькая белая шапочка, следы на снегу складываются в сложный узор», — отметил корреспондент «Онлайн-журнал Сибдепо».

