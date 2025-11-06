Поджог вместо возврата денег: как аферисты довели россиянина до уголовного дела и что нашли при задержании?

В Новокузнецке задержали 23-летнего гражданина, которого подозревают в серии умышленных поджогов, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на пресс-службу СК и полиции Кузбасса. Молодой человек действовал по инструкции мошенников, которые обманом принудили его перевести 400 тыс. руб.

По информации полиции Кузбасса, в ночь на 5 ноября неизвестный поджег служебный автомобиль «УАЗ», припаркованный на территории одного из отделов полиции УМВД России. Действия гражданина привели к ущербу. Люди не пострадали. Молодой человек скрылся. Сотрудники правоохранительных органов сообщили, что подозреваемый задержан. Он дал показания: получил указание поджечь электростанцию.

Во время допроса молодой человек рассказал, что поджечь станцию не удалось. Он обратил внимание на припаркованный служебный автомобиль и решил поджечь его. У задержанного обнаружили канистру и инструменты. Эти предметы, а также мобильный телефон изъяты. 23-летний токарь рассказал, что стал жертвой мошенников.

По данным полиции, молодого человека ввели в заблуждение мошенники: они предложили перевести свои деньги и сбережения отца на «безопасный» счет. Россиянин перевел около 400 тыс. руб. Потом аферисты сообщили, что вернут деньги при условии поджога электроподстанции.

«Свои действия злоумышленник снимал на камеру мобильного телефона, видео затем отправил куратору, но вместо возврата похищенных у него денег получил еще один адрес, где ему так же необходимо было повредить оборудование. По пути следования к данному объекту он был задержан», — указано в сообщении.

В полиции проинформировали о возбуждении уголовного дела. Правоохранители проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия.

Ранее сообщалось, что подростки устроили поджог на железной дороге Кургана по заказу в мессенджере.