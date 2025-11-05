Подростки устроили поджог на железной дороге Кургана по заказу в мессенджере

В Кургане задержаны двое несовершеннолетних по подозрению в диверсии на железной дороге. Как сообщило региональное управление ФСБ России, подростки подожгли релейный шкаф в микрорайоне Заозерном, следуя инструкциям неизвестного, предложившего им вознаграждение через мессенджер.

Оперативное видео задержания, опубликованное изданием «Область 45», демонстрирует, как спецназовцы задерживают одного из подозреваемых. На кадрах юноша дает показания, поясняя, что достал бутылку с бензином, облил оборудование и поджег его, после чего скрылся с напарником. При задержании у молодых людей были изъяты кастет, газовый баллончик и складной нож.

По информации «Интерфакса» со ссылкой на МВД, задержанные — 16-летний курганец, ранее судимый за имущественное преступление, и его 15-летний друг. Курганский линейный отдел МВД на транспорте возбудил уголовное дело по статье 205 УК РФ («Теракт»). Подростки арестованы, им грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что жителю Нижегородской области дали 12 лет колонии за поджог на железной дороге.