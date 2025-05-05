Жители Югры получили фейковые сообщения от Роспотребнадзора, в которых сообщалось о недопустимости организации полевых кухонь на 9 Мая, сообщил muksun.fm.

По информации издания, сообщения появились в местных телеграм-каналах и некоторых российских СМИ. В публикациях указано, что распоряжение об отмене организации полевых кухонь утвердил государственный санврач. В чат-бот Muksun.fm также приходило уведомление и документ с подписью и печатью.

«Рекомендуется отказаться от проведения праздничных акций „Фронтовая поляна“, „Солдатская каша“ и прочих мероприятий, рассчитанных на использование полевых кухонь для приготовления пищи и напитков с высоким ростом несоблюдения санитарно-гигиенических норм и требований», — говорится в сообщении.

По информации издания, в документе указаны сроки запрета — с 1 мая 2025 года по 1 мая 2031 года. Отмечено, что во время проведения подобных акций увеличивается риск распространения различных инфекционных заболеваний. В документе опубликованы рекомендации для местных властей. В частности, с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований предложено провести акции «Фронтовая поляна» и «Солдатская каша» в режиме онлайн.

По данным издания, Роспотребнадзор опроверг информацию. В ведомстве сообщили, что распространившийся документ — это подделка.

«Данная информация является полностью недостоверной! Будьте внимательны!» — заявили в управлении.

Ранее сообщалось, что «Бессмертный полк» зарегистрировал эмблему для 9 Мая.