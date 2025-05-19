Поезд с трофейными машинами НАТО прибыл в Кемерово

В субботу, 17 мая, в Кемерово прибыл поезд, в вагонах которого расположили трофейные машины и музейные экспозиции, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо». Агитационный состав Минобороны РФ под названием «Единство в памяти. Сила в подвиге!» привлек внимание горожан, которые с нетерпением ждали прибытия поезда.

По информации издания, на перроне расположился духовой оркестр. Необычный поезд встречали ветераны и школьники. У памятника паровозу развернули огромную копию Знамени Победы. На площадке провели торжественную церемонию вступления ребят в ряды Юнармии. Активистам вручили медали.

По данным издания, в 11:00 начался долгожданный смотр военной техники НАТО. Горожане познакомились с историями о военнослужащих РФ и их подвигах, которые были размещены на интерактивных стендах. Местным жителям показали некоторые архивные материалы. Детям и взрослым разрешали примерять тяжелую экипировку. Юные кадеты приняли участие в сборе и разборе оружия, которое использовали в годы Великой Отечественной войны.

По информации Сибдепо, особый интерес у гостей мероприятия вызвал бронежилет для служебной собаки и штурвал военного корабля. Было представлено большое количество других экспонатов. При желании можно было попробовать еду, которую обычно готовят на фронте: гречневую кашу, мясо и чай.

«Работали тематические площадки — „Письмо на фронт“, „Рисунок воину“, мастера прикладного творчества», — сообщил Сибдепо.

Ранее сообщалось, что тагильчане встретили «Эшелон Победы».