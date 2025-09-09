Поездка без визы в Китай: ответы на топ-10 вопросов россиян

С 15 сентября россияне вправе находиться на территории Китая до 30 дней без оформления визы, сообщил vostokmedia.com. Редакция собрала топ-10 популярных вопросов и предоставила ответы на них.

По информации издания, при поиске ответов использовалась информация, предоставленная на официальном портале Генконсульства Китая во Владивостоке. Россиянам, которые намерены воспользоваться возможностью безвизового посещения страны, необходимо иметь при себе загранпаспорт, действительный на весь срок пребывания. Кроме того, рекомендовано иметь при себе приглашения, авиабилеты и подтверждение бронирования жилья. Предварительно уведомлять о своем визите посольства и консульства Китая не стоит.

«Условия въезда: соответствие требованиям безвизового въезда, одобрение пограничными органами», — сообщило издание.

По данным издания, пересечь государственную границу с Китаем гражданам России разрешено на любом виде транспорта. Приехать также можно из любой страны, имея оформленный в России паспорт. Безвизовый режим распространяется на туристические группы и индивидуальных путешественников. Виза рассчитана на 30 дней. При необходимости пробыть на территории Китая больше времени требуется оформление соответствующей визы.

«Безвизовый режим охватывает поездки с целью бизнеса, туризма, посещения семьи или друзей, культурных обменов и транзита. Для работы, учебы, журналистики и аналогичных целей потребуется виза», — указано в статье «Восток-Медиа».

Необходимость остаться на более продолжительный срок может возникнуть уже после приезда в Китай. По информации издания, в таком случае необходимо обратиться в органы общественной безопасности КНР. Сотрудники выдадут разрешение. Срок в 30 дней отсчитывается со следующего дня после въезда. Он длится непрерывно.

«Граждане России могут въезжать в Китай без визы многократно, но не должны заниматься деятельностью, противоречащей цели въезда», — сообщил vostokmedia.com.

