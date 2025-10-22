Поездка на «Ласточке» в Москву из Нижнего Новгорода: отзывы россиян

Пассажиры поезда «Ласточка», курсирующего между Нижним Новгородом и Москвой, оставляют в Сети после поездки положительные и негативные отзывы, сообщил newsnn.ru.

Корреспондент издания проанализировал отзывы пользователей Сети. К преимуществам поездки они относят скорость, современный и чистый вагон, удобные сиденья, возможность пользоваться кондиционером. Одна из комментаторов отметила, что вибрация в вагонах практически не ощущается. Пассажиры могут пользоваться USB-портами и розетками. В туалетах для пассажиров доступны необходимые принадлежности: салфетки, мыло, туалетная бумага.

«За четыре часа до Москвы быстрее не доедешь из Нижнего, ни на машине, ни на самолете, с учетом всех процедур в аэропорту», — написал один из пользователей Сети.

По информации издания, встречаются и негативные отзывы. Так, пассажирам не понравилось, что сиденья установлены друг напротив друга. Один из комментаторов отметил, что такое расположение активно применяли в СССР, но в современное время можно было разместить сидения иначе. Еще одна пассажирка высказала мнение, что в поезде слишком узкие проходы. Некоторые считают, что в вагоне необходимо было сделать больше туалетов.

«Доехали, и слава богу», — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что новый международный маршрут из Подмосковья запустят в 2026 году.