Новый международный маршрут из Подмосковья запустят в 2026 году

С 2026 года пассажиры смогут добраться из Смоленска в белорусский Витебск на уникальных рельсовых автобусах РА-3 «Орлан», собранных на мытищинском заводе «Метровагонмаш». Об этом сообщает издание REGIONS.

Первые тестовые рейсы по этому маршруту уже успешно завершены — составы без пассажиров отработали процедуру подъезда и остановки на всех платформах будущего международного пути.

Дизельные поезда-гибриды, производящиеся с 2019 года, обладают ключевым преимуществом — полной автономностью от контактной сети. Это позволяет им курсировать по неэлектрифицированным участкам железных дорог, которые до сих пор составляют значительную часть российской железнодорожной инфраструктуры. Технические характеристики «Орланов» включают системы видеонаблюдения, обеззараживания воздуха, противопожарную и охранную сигнализацию, а также оборудование для маломобильных пассажиров со специальными подъемниками.

Многофункциональность этих составов уже оценили в более чем 10 регионах России — от Архангельской области до Крыма. Двух- и трехвагонные «Орланы» успешно заменяют электрички в Ярославской, Ивановской, Брянской областях, Карелии и других регионах, показывая способность адаптироваться к платформам разной высоты.

Организацией нового международного направления занимается Центральная пригородная пассажирская компания совместно с правительством Смоленской области, РЖД и Белорусской железной дорогой.

