Поездка в Минск на неделю: сколько понадобится денег?

По информации издания, около 20 тыс. руб. понадобится для оплаты проезда. Из Москвы в Минск можно добраться на поезде или автобусе. Аренда недвижимости в столице республики варьируется от 1,5 тыс. руб. до 3 тыс. руб. в сутки. Сумма указанна минимальная. Она зависит от выбора недвижимости — квартиры или хостела.

По данным издания, в Белоруссии туристам предлагают вкусную еду, которая не требует значительных растрат. Так, в кафе можно позавтракать драниками и блинами. В таком заведении итоговый чек составит от 1 тыс. руб. Для передвижения по городу можно купить проездной билет за 550 руб. (на неделю). Стоимость одной поездки в такси составляет от 200 до 300 руб. На приобретение сувениров в среднем можно отложить 5 тыс. руб.

По информации издания, в городе расположено много музеев. Вход платный — от 200 до 500 руб. Если суммировать все затраты, то в среднем на недельную поездку на одного человека выйдет минимум около 70 тыс. руб.

Ранее эксперт Вахрушев назвал причины роста популярности Крыма у туристов.