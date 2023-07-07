Погиб младенец и трое взрослых: в Волгоградской области устанавливают причины ДТП

В пятницу, 6 июля, в Быковском районе Волгоградской области произошло ДТП. Есть погибшие, сообщает novostivolgograda.ru .

Участниками ДТП стали транспортные средства ВАЗ и «Лада Ларгус». Оба водители погибли. Также погиб семимесячный ребенок и 59-летняя женщина. Еще трое пассажиров на данный момент госпитализированы в связи с серьезными травмами. Медики оценивают их состояние как тяжелое. Авария произошла на одном из участков трассы Самара – Волгоград. Предположительное время столкновения авто - 06:30.

На место ДТП выехала прокурор Быковского района Людмила Зибарова. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшедшего. Облпрокуратура следит за ходом расследования. В пресс-службе надзорного ведомства информацию подтвердили.