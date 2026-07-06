Сладость с секретом: новый пряник из Мытищ удивил гостей фестиваля

В мытищинском парке Мира прошел «Фестиваль чайного пряника», где горожане водили хороводы, плели венки и осваивали гончарное ремесло. Главным событием праздника стала презентация первого сладкого сувенира города — пряника с секретным ингредиентом, в котором вместо привычных добавок использовали чайную заварку, а в дизайн зашифровали историю Мытищ. Подробности сообщает REGIONS .

Мытищи обзавелись собственным гастрономическим брендом. В парке Мира на празднике ремесел и семейных традиций команда дизайн-маркета под руководством Лидии Никогосян представила первый сладкий сувенир города — чайный пряник. Авторы проекта решили исправить давнюю несправедливость: при богатых народных промыслах у Мытищ не было вкусного символа. Теперь он появился.

Особенность лакомства — в рецептуре. В тесто добавляют измельченные чайные листочки и заварку, которую предварительно соединяют с горячей карамелью. Именно они придают прянику ту самую бархатистую текстуру и легкую терпкость. Авторы намеренно отказались от глазури, чтобы сохранить рыхлость и благородный вид с заметными крапинками чаинок. В составе нет меда, поэтому лакомство безопасно для людей с аллергией на продукты пчеловодства. Зато есть сахар и шесть специй, которые подчеркивают чайный вкус.

Дизайн пряника тоже отсылает к истории Мытищ. На поверхности — арки акведука Мытищинского водопровода, самовар и буква «М». Дегустация прошла с большим успехом: аромат свежей выпечки разносился по всему парку, а гости охотно пробовали новый сувенир и хвалили его необычный вкус.

Ранее сообщалось, как мода на ЗОЖ влияет на ассортимент хлеба.