Более 350 человек приняли участие в форуме «Воспитатели России» в Подмосковье

Финальный Всероссийский форум «Воспитатели России: масштабирование системы взаимодействия педагогической и родительской общественности» прошел в Подмосковье. Об итогах мероприятия рассказали в Министерстве образования Московской области.

В форуме приняли участие более 350 человек. В их число вошли руководители и педагоги дошкольного образования, студенты педагогических специальностей, представители власти и Фонда президентских грантов, а также руководители региональных отделений объединения «Воспитатели России».

Участников поприветствовали депутат Госдумы РФ Лариса Тутова и министр образования Подмосковья Ингрид Пильдес. Они отметили важность форума как площадки для выработки решений по интеграции новых регионов в единое воспитательное пространство.

В ходе мероприятия подвели итоги проекта «Российская семья и детский сад: преемственность ценностей и смыслов», обсудили масштабирование системы взаимодействия педагогов и родителей, провели мастер-классы. В завершение определили основные направления работы по внедрению цифровых решений, тиражирование региональных практик, профессиональное развитие педагогов.

Ранее сообщалось, что губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил с региональным правительством и главами округов итоги прошедшего учебного года и подготовку к следующему.