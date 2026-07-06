Китайские гиганты готовят неожиданный выход на российский рынок страхования жизни

Крупные страховые компании Китая рассматривают покупку российских страховщиков жизни. Их интерес связан с развитием программ страхования пожилых людей и долговременного ухода, однако потенциальные сделки могут осложнить санкционные ограничения, пишет Коммерсантъ.

Китайские страховщики заинтересовались российским рынком

Крупные страховые компании Китая Ping An и Taikang Insurance рассматривают возможность выхода на российский рынок страхования жизни. По данным источников, организации изучают варианты приобретения крупных российских страховщиков, чтобы развивать программы страхования пожилых людей и долгосрочного ухода.

Представители компаний анализируют ситуацию не только в России, но и в других странах СНГ. При этом их интерес направлен именно на покупку действующих игроков рынка с развитой клиентской базой, а не на получение страховой лицензии.

Главная цель связана со страхованием пожилых людей

Эксперты отмечают, что китайские компании накопили значительный опыт в страховании граждан старшего возраста и организации медицинского сопровождения. Теперь они рассматривают возможность применения этой модели за пределами Китая.

По итогам 2025 года Ping An увеличила чистую прибыль до 158,3 млрд юаней, а прибыль направления страхования жизни и здоровья выросла на 22%. Компания обслуживает более 250 млн розничных клиентов. Taikang Insurance также специализируется на медицинских услугах и долговременном уходе за пожилыми людьми.

Эксперты видят потенциал российского рынка

Специалисты считают интерес китайских инвесторов закономерным. Россия остается крупным рынком с населением более 146 млн человек, при этом доля граждан пожилого возраста достигает около 24%. Кроме того, уровень проникновения страховых продуктов пока остается ниже, чем на развитых рынках, что создает возможности для дальнейшего роста.

Сейчас компании с китайским капиталом на российском страховом рынке отсутствуют, а доля иностранного участия в капитале страховщиков составляет лишь 3,2%, что оставляет значительный запас до установленного законодательством лимита.

Потенциальные сделки могут столкнуться с трудностями

По мнению участников рынка, покупка действующей страховой компании позволит китайским инвесторам быстрее выйти на российский рынок и использовать уже существующую инфраструктуру. Кроме того, они смогут внедрить собственные цифровые технологии и современные страховые продукты.

Вместе с тем эксперты предупреждают, что оформление подобных сделок может занять около года. Дополнительные сложности способны создать санкционные ограничения, а также необходимость получения согласований со стороны Федеральной антимонопольной службы и Банка России.