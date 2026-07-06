В Подмосковье за полгода выдали более 1 тыс. разрешений на строительство нежилых объектов

В Центре содействия строительству Подмосковья подвели итоги работы за полгода. За указанный период было выдано более 1 тыс. разрешений на строительство нежилых объектов, сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

«За этот период выдано 1075 разрешений на строительство объектов общей площадью более 3,3 млн кв. м», — говорится в сообщении ведомства.

Также было оформлено 653 разрешения на ввод в эксплуатацию объектов общей площадью свыше 1,8 млн кв. м.

В числе социальных объектов, которым выдали разрешения на строительство, — медицинский центр в Орехово-Зуево. Также среди проектов — гостиница в Балашихе и спортивно-оздоровительный комплекс в Щелково.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о строительстве внебюджетных школ и детсадов в регионе.