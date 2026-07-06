Россиянам перечислили документы для дистанционного оформления в 2026-м

Удобная схема применения электронной подписи продолжает расширяться, охватывая все больше сфер — от налоговой отчетности до сделок с недвижимостью. Зампредседателя комитета по бюджету и налогам Госдумы Каплан Панеш в беседе с Life.ru разъяснил, какие документы уже можно подписывать дистанционно, а для каких по-прежнему потребуется бумажный носитель.

Законодательство в сфере электронной подписи в 2026 году открыло перед гражданами и бизнесом новые горизонты. Как пояснил депутат Каплан Панеш, закон предусматривает три уровня: простая подпись (ПЭП), усиленная неквалифицированная (УНЭП) и усиленная квалифицированная (УКЭП). Последняя является полноценным аналогом собственноручной подписи и активно используется там, где закон не требует обязательной бумаги.

С помощью УКЭП можно решать широкий круг задач: сдавать отчетность в ФНС, Соцфонд и Росстат, участвовать в госзакупках, регистрировать бизнес, оформлять сделки с недвижимостью через Росреестр, подписывать трудовые договоры и соглашения. Квалифицированная подпись также применяется при работе с арбитражными судами, системами «Честный знак», «Электронный бюджет» и «ФГИС Зерно», а также при нотариальном удостоверении электронных сделок. Простая подпись, по словам Панеша, подходит для авторизации на Госуслугах и подачи заявлений. УНЭП используется во внутреннем документообороте компаний и при обмене документами с контрагентами.

Однако цифровизация пока не отменила бумагу полностью. Закон сохраняет исключения: электронная подпись не применяется, если нормативные требования прямо предусматривают физический носитель. В частности, это касается актов о несчастных случаях на производстве и журналов инструктажей по охране труда — для них цифровой формат пока не допускается.