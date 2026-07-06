Жители Подмосковья с начала года оформили более 6 тыс. документов для перевозки домашних животных

Жители Подмосковья с начала 2026 года оформили около 6,6 тыс. документов для перевозки домашних животных. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В частности, для собак за полгода было оформлено более 4,8 тыс. документов, для кошек — почти 1,8 тыс.

Для поездок по России на личном автомобиле обычно достаточно ветеринарного паспорта с действующей прививкой от бешенства. Также нужно пройти осмотр в государственной ветклинике. Для путешествий на самолете или поездке, а также за рубеж необходим ветеринарно-сопроводительный документ формы № 1. Он оформляется в государственной ветклинике, а потом на пограничном пункте заменяется на международный ветеринарный сертификат.

Ранее в министерстве сообщили, что в Подмосковье регистрацию прошли более 54 тыс. домашних животных.