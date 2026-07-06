В Нью-Йорке число заболевших опасной инфекцией увеличилось сразу в семь раз

Власти Нью-Йорка сообщили об увеличении числа подтвержденных случаев болезни легионеров с 2 до 14. Медики устанавливают источник заражения и призывают жителей нескольких районов при первых симптомах обращаться за медицинской помощью, пишет РГ.

В Нью-Йорке зафиксирован резкий рост числа заболевших легионеллезом, известным как болезнь легионеров. По данным городского департамента здравоохранения, количество подтвержденных случаев увеличилось с 2 до 14, а распространение инфекции выявлено сразу в трех районах Манхэттена.

Жителям рекомендовали следить за симптомами

Комиссар департамента здравоохранения Алистер Мартин призвал жителей районов Карнеги-Хилл и Йорквилл внимательно следить за состоянием здоровья. Аналогичные рекомендации получили и люди, которые недавно посещали восточную часть Центрального парка между Восточной 76-й и Восточной 97-й улицами.

При появлении симптомов, напоминающих грипп, медики советуют незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Источник заражения пока не найден

По информации городских властей, летальных исходов в результате нынешней вспышки пока не зарегистрировано. Специалисты продолжают выяснять, откуда распространяется инфекция.

Около года назад аналогичная вспышка легионеллеза произошла в Центральном Гарлеме. Тогда заболевание привело к гибели 7 человек, еще 90 пациентов были госпитализированы.

Что известно о болезни легионеров

Легионеллез представляет собой тяжелую форму пневмонии, которую вызывают бактерии легионеллы. Заражение происходит при вдыхании мельчайших капель воды, содержащих возбудителя. Источником инфекции могут стать искусственные системы водоснабжения и охлаждения, включая кондиционеры и градирни.

Название заболевания появилось после вспышки инфекции в 1976 году на съезде Американского легиона в Филадельфии, где болезнь унесла жизни 34 человек.