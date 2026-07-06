Священнослужители поставили точку в споре о том, можно ли носить вещи умерших

В общественном движении «Россия Православная» заявили, что православная церковь не запрещает пользоваться вещами умерших. Главное — отказаться от суеверий и при необходимости передать имущество нуждающимся, пишет Газета.ру.

Церковь не запрещает пользоваться вещами умерших

Православная церковь не запрещает родственникам носить вещи умерших или передавать их другим людям. Об этом рассказал председатель общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов.

По его словам, распространенные суеверия о том, что одежду нельзя трогать 40 дней, необходимо сжигать или запрещено продавать, не имеют отношения к православному учению.

Вещи можно оставить семье или передать нуждающимся

Иванов сообщил, что церковь не считает вещи умершего источником какой-либо «негативной энергетики» или опасности. Он пояснил, что смерть не передается через предметы, поэтому одежду, мебель, книги и другие вещи можно использовать повторно.

Если родственники не хотят оставлять имущество у себя, его рекомендуется передать нуждающимся, благотворительным организациям, церковным социальным службам или приютам. Такая помощь в память об усопшем рассматривается как проявление милосердия.

Когда вещи можно утилизировать

По словам Иванова, сильно изношенные или испорченные вещи, а также предметы, которые непосредственно соприкасались с телом в момент смерти, допускается утилизировать любым разумным способом.

Он подчеркнул, что сжигание таких вещей не является религиозным обрядом. Исторически подобная практика была связана с санитарными мерами во время распространения инфекционных заболеваний, а не с религиозными убеждениями.

Освященные предметы требуют особого обращения

Иванов обратил внимание, что освященные вещи нельзя выбрасывать вместе с бытовым мусором. Бумажные иконы и молитвословы, пришедшие в негодность, принято сжигать в специальных печах при храмах, а нательные кресты и металлические иконы рекомендуется передавать в церковные мастерские.

Он также отметил, что в случае сомнений лучше обратиться за советом к священнику. По его словам, для православного человека гораздо важнее молитва и память об усопшем, чем любые суеверия, связанные с его вещами.