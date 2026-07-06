Видео из раздевалки сборной Норвегии после победы над Бразилией обсуждают по всему миру

После исторической победы сборной Норвегии над Бразилией принцесса Ингрид Александра посетила раздевалку команды и поздравила футболистов. Особое внимание в соцсетях привлекли ее объятия с Эрлингом Холандом, пишет Life.ru.

После выхода сборной Норвегии в четвертьфинал чемпионата мира принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус посетили раздевалку национальной команды, чтобы лично поздравить футболистов с громкой победой над Бразилией. Видео встречи быстро стало популярным в социальных сетях.

Видео с Холандом и принцессой стало вирусным

На опубликованных кадрах видно, как представители норвежской королевской семьи общаются с игроками после финального свистка. Одним из самых обсуждаемых моментов стали объятия принцессы Ингрид Александры с нападающим Эрлингом Холандом, который к тому моменту уже находился в раздевалке без игровой футболки.

Холанд вывел Норвегию в четвертьфинал

Матч 1/8 финала завершился победой Норвегии над Бразилией со счетом 2:1. Главным героем встречи стал Эрлинг Холанд, оформивший дубль и обеспечивший своей команде путевку в следующую стадию турнира. Для сборной Бразилии это стало первым с 1990 года вылетом с чемпионата мира уже на стадии 1/8 финала.