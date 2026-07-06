Специалисты Мособлводоканала за неделю провели 167 профилактических работ на сетях водообеспечения. Об этом сообщает Министерство жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

К примеру, в поселке Черусти обновили участок трубопровода диаметром 100 мм протяженностью 32 м. На главной насосной станции № 5 Павловского Посада отремонтировали насосный агрегат.

В Ликино-Дулево восстановили работоспособность основного оборудования на повысительной насосной станции. В Электростали провели гидропневматическую промывку водопроводной сети на Южной улице.

Также специалисты проводили ликвидацию засоров канализации, восстановление участков трубопроводов ХВС, замену оборудования на водозаборных узлах .

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году модернизация систем водоснабжения и водоотведения позволит повысить качество коммунальных услуг для 335 тыс. жителей региона.