Погиб во время штурма как герой: Родственники узнали детали гибели военного СВО из Урая

26 августа в зоне СВО погиб уроженец Урая Евгений Королев. Его родственница Татьяна Мерц поделилась подробностями гибели героя, которые она узнала от его боевого товарища Нурлана, сообщает muksun.fm .

Евгений Королев хотел всегда служить в армии и воевать. Так было принято в его семье по мужской линии. Производственная травма стала причиной отказа от службы в армии, что очень расстраивало юношу. Летом нынешнего года он отправился в зону СВО, чтобы отдать долг Родине.

Служить отечеству вышло только месяц. Молодой мужчина погиб. Его верный товарищ, с которым он познакомился во время учений, рассказал родственникам, что произошло. Также мужчина собрал и передал вещи. Что самое важное в этой ситуации – вытащил тело погибшего воина, чтобы у родственников была возможность похоронить по всем традициям.

«Нурлан винит себя, что в тот момент не был рядом с Женей. Он по приказу командира забирал других раненых товарищей с поля боя, собирал боеприпасы. А когда вернулся, Женя уже истекал кровью. Пока его несли на носилках до точки эвакуации, он погиб. До последнего вздоха, пока Женя не закрыл глаза, Нурлан был рядом», - рассказывает родственница погибшего военного СВО

Евгений Королев пошел с бойцами в штурм. В окоп прилетел снаряд, запущенный из польского миномета. Оружие отличается тем, что оно бесшумное. Молодому человеку оторвало руку и пальцы. Из-за сильного кровотечения воин погиб до того момента, как ему могли оказать медицинскую помощь.

Татьяна Мерц рассказывает, что еще в детстве Женя спас ее, когда она тонула. Когда тело погибшего героя доставят на малую родину, родственники попрощаются со своим героем.