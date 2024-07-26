Погибшая 15-летняя москвичка перед пропажей разговаривала по телефону

В СМИ появляются новые подробности пропажи в Омске 15-летней школьницы, тело которой нашли у лодочной станции ниже по течению Иртыша, сообщает gorod55.ru .

«Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким школьницы».

Редакция Города55 проанализировала сообщения в социальных сетях. Мнения горожан, присутствующих в момент обнаружения тела подростка, расходятся. Кто-то пишет, что ноги девушки были перемотаны скотчем. Другие сообщают, что скотча не видели, а только слышали об этом от других. Есть версия, что штаны были перемотаны скотчем, а в одежде собралось много нила.

На данный момент официальной информации, что из заявлений очевидцев является правдой, нет. Местные коллеги Города55 из «Нового Омска» пытались связаться с главным свидетелем, но он отказался вести беседу в социальных сетях.

Согласно записям видеокамер, девушка с кем-то разговаривала после выхода из номера гостиницы. Напомним, школьница из Москвы приехала отдыхать с родителями и сестрой в Омск. Семья собиралась возвращаться в столицу. Перед выходом в аэропорт девушка решила прогуляться одна. Больше на связь она не вышла. Поиски длились четверо суток с привлечением водолазов, волонтеров, сотрудников полиции различных отделов, горожан, БПЛА и кинологов.

Ранее сообщалось, что в Челябинской области мужчину обвиняют в жестоком убийстве собственной дочери.