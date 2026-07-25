Боли и серные пробки: чем опасен регулярный сон в берушах

Ежедневное использование берушей не запрещено, но только при соблюдении правил ухода и гигиены. В противном случае возрастает риск образования серных пробок, раздражения слухового прохода и воспалительных заболеваний. Врач-оториноларинголог Наталья Лямкина рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как безопасно пользоваться берушами и в каких случаях от них лучше отказаться.

Для ежедневного использования специалист порекомендовала выбирать мягкие полиуретановые одноразовые модели или силиконовые многоразовые беруши из гипоаллергенных материалов.

«Беруши можно носить каждую ночь, однако важно следить за их чистотой — многоразовые регулярно мыть с мылом после каждого использования и обрабатывать антисептиком, а одноразовые менять раз в неделю, а лучше — чаще», — рассказала врач.

Кроме того, не стоит забывать о профилактике серных пробок. При ежедневном использовании берушей раз в две недели стоит применять специальные средства для очищения слухового прохода. При этом использовать ватные палочки категорически не рекомендуется.

Самые частые проблемы из-за частого и неправильного использования берушей — ушные инфекции, серные пробки, аллергические реакции на материалы и поверхностный сон из-за неправильно подобранных берушей. Если беруши слишком большие или слишком плотные, они начинают давить на слуховой проход. В результате человек не отдыхает полноценно, а сон становится беспокойным.

«Сами беруши не проталкивают серу глубже в ухо, как это делают ватные палочки. Они создают механическое препятствие на выходе из слухового прохода, из-за чего нарушается естественное самоочищение уха», — добавила эксперт.

Чтобы снизить риск образования пробок, специалист советует периодически давать ушам отдыхать без берушей, соблюдать гигиену и при склонности к этой проблеме выбирать индивидуально изготовленные модели.

«Если шум мешает каждый день, значит, нарушен сон, и организм пребывает в состоянии стресса. Постоянное затыкание ушей лишь усиливает тревожность. Беруши можно использовать только в крайнем случае (в гостях, например), а дома решать проблему с источником шума», — отметила врач.

Не только беруши могут привести к воспалительным заболеваниям, но и использование наушников. Ранее врачи рассказали, какое время прослушивания музыки в таких устройствах безопасно.