Не стало звезды сериала «Шаманка» Василия Заржецкого

Не стало Василия Заржецкого — режиссера, который посвятил свою жизнь театру и оставил яркий след в российской культуре. Он скончался в реанимации в четверг, 23 июля, в возрасте 43 года, сообщает The Voice. Причиной смерти стал инсульт.

О трагедии сообщили в сообществе «Последнее испытание», посвященном одноименному мюзиклу, который Заржецкий поставил в Санкт-Петербурге.

Заржецкий родился 26 октября 1981 года в Воркуте. Он окончил филологический факультет МПГУ и даже стал кандидатом филологических наук, но его истинным призванием оказался театр. Он получил режиссерское образование в СПбГАТИ и с 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном театре «Зазеркалье».

Спектакли Заржецкого шли в разных городах России: в севастопольском ТЮЗе он поставил «Золушку», «Идиота», «Обломова» и «2 х Пушкин = Выстрел + Барышня-крестьянка». В Новосибирском музыкальном театре — «Бесприданницу», мюзикл «Я — Эдмон Дантес. Монте-Кристо» и музыкальную сказку «Кошка, которая гуляла сама по себе».

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